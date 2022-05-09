Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він також зауважив, що Путін у промові жодного разу не згадав про "спецоперацію" та постійно лише возвеличував СРСР.

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Будь-який наступний крок буде для путінського режиму болючим, тому що послаблення всередині Росії настане безвідносно до рішення Путіна, пояснює політолог.

Якщо оцінювати виступ Путіна на параді, то у порівнянні із ситуацією місяць чи два тому – виглядає, як деморалізаторство, як всередині системи, так і у військових чинів,

– стверджує Олег Саакян.

Також політолог Саакян помітив, що вся ця промова йшла у контексті виправдання, Путін постійно виправдовувався, нічого не сказав про майбутнє, плюс незрозуміла історія із скасуванням демонстрації авіації.

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