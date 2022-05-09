У Херсоні, який тимчасово перебуває під контролем російських окупантів, з'явилися опудала загарбників, які підвішені на деревах.

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На деревах Херсона українські партизани розвісили "попередження" для росіян – так окупанти знатимуть, що на них чекає за скоєння злочинів та тероризування українських земель.

У Херсоні з'явилися опудала підвішених окупантів / Фото Ху@евий Херсон

На деревах замість листя будемо вішати рашистів,

– написано на аркушах, які прикріплені до опудал окупантів.

У Херсоні з'явилися опудала підвішених окупантів / Фото Ху@евий Херсон

За даними телеграм-каналів, такі опудала з'явилися на території Парку Слави. До речі, саме в цьому парку сьогодні, 9 травня, відбувалися окупантські "урочистості" до так званого "Дня перемоги".

У Херсоні з'явилися опудала підвішених окупантів / Фото Ху@евий Херсон

Як відбувався парад росіян у Херсоні

Військовослужбовці Росії влаштували святкування пропагандистського "Дня перемоги" 9 травня. Для цього у парку Слави росіяни ледь зібрали людей, які були готові підіймати стяги вже неіснуючої держави та країни-агресорки.

Для мітингу окупантам ледь вдалося зібрати людей – зазвичай на ходу збиралися тисячі херсонців, але цього року росіянам з труднощами вдалося знайти "масовку". Люди скандували проросійськи вигуки та несли триколор разом з радянськими стягами.