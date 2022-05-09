В Херсоне, временно находящемся под контролем российских оккупантов, появились чучела захватчиков, подвешенных на деревьях.

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На деревьях Херсона украинские партизаны развесили "предупреждение" для россиян – так оккупанты будут знать, что их ждет за совершение преступлений и терроризирование украинских земель.

В Херсоне появились чучела подвешенных оккупантов / Фото Ху@евый Херсон

На деревьях вместо листьев будем вешать решистов,

– написано на листах, которые прикреплены к чучелам оккупантов.

В Херсоне появились чучела подвешенных оккупантов / Фото Ху@евый Херсон

По данным телеграм-каналов, такие чучела появились на территории Парка Славы. Кстати, именно в этом парке сегодня, 9 мая, проходили оккупантские "торжества" к так называемому "Дню победы".

В Херсоне появились чучела подвешенных оккупантов / Фото Ху@евый Херсон

Как проходил парад россиян в Херсоне

Военнослужащие России устроили празднование пропагандистского "Дня победы" 9 мая. Для этого в парке Славы россияне едва собрали людей, готовых поднимать флаги уже несуществующего государства и страны-агрессора.

Для митинга оккупантам едва удалось собрать людей – обычно на ходу собирались тысячи херсонцев, но в этом году россиянам с трудом удалось найти "массовку". Люди скандировали пророссийские возгласы и несли триколор вместе с советскими флагами.