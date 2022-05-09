Про це 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк. Він також додав, що так само важливим був приїзд спікерів норвезького та німецького парламентів до Києва.

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Велика сімка згодом теж зустрілась із українськими лідерами, все це свідчить про те, що Захід та Україна змогли переграти 9 травня Путіна, продемонструвавши йому колективну згуртованість,

– переконаний Микола Давидюк.

На думку політолога, у Путіна є особисті комплекси, а також замучене пропагандою населення, яке вже саме не розуміє, що йому потрібно, окрім чужої крові. Росіяни не розуміють, яку державу вони будують та яким буде завтра.

Відповідно, з ось цих непорозумінь і була написана путінська промова – ні про що, пуста. Напевно так виглядають бункерні щурі, люди, які бояться власної тіні,

– стверджує Давидюк.

Що не так із країнами, які заграють із агресором

Експерт пояснює, що додо Європи, то зокрема її бізнесові інтереси дуже прості – якщо зараз не перемогти Росію і не взяти залишки з неї на озброєння у боротьбі проти Китаю, а таке в цьому столітті ще цілком можливе, то росіяни самі з ними об'єднаються.

Тому сьогодні ті країни, які намагаються заробити на російській нафті, мають зрозуміти – скоро їх просто може не стати, а інтереси ніхто не врахує, додає Давидюк.

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