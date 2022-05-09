Дружина президента України підкреслила, що це великий вчинок із боку Джил Байден. Олена Зеленська розповіла, що вони в разом, зокрема, відвідали школу для переселенців.

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Цей крок є великою сміливістю

Українська перша леді зазначила, що вважає це справді великою сміливістю. Адже зараз кожен, хто приїздить у нашу країну, може бути в небезпеці через дії росіян.

Це великий вчинок з її боку, адже кожен, хто приїздить зараз в Україну, не може почуватися у стовідсотковій безпеці. Як і кожен з нас. В Україні немає зараз безпечного місця,

– написала Олена Зеленська.

Також вона додала, що, попри все, Ужгород залишається містом тилу України. У найбільшому хабі Закарпаття, знайшли прихисток і порятунок тисячі переселенців зі Східної України.

Перші леді відвідали школу для переселенців / Фото з телеграму Олени Зеленської

Зеленська поділилася деталями нового проєкту

Перші леді відвідали школу, де зараз навчаються діти з багатьох регіонів країни. Всі ці школярі посміхалися та були радісними. Проте Олена Зеленська констатувала, що можна лише уявити, що відбувається в душах цих діток. Адже вони всі були змушені покинути домівки, їхати за сотні кілометрів і лише заради одного – щоб врятуватися.

Тому перша поділилася з Джил і планами нового проєкту – національної програми психологічної допомоги. Він стосується не лише дітей, які отримали жахливі моральні травми, а й дорослих.

Кожен українець нині зазнав психологічної травми – в окупації, у вимушеній еміграції, під обстрілами, втрачаючи близьких. Плачучи й нервуючи щодня. І таку саму невидиму травму, на додачу до фізичних ран, дістають і наші захисники,

– написала Зеленська.

Вона попросила в американських колег поділитися досвітом. Адже саме в цій країні є дуже потужна програма відновлення після посттравматичного стресового розладу.

Також на приїзд відреагував і сам президент

Володимир Зеленський теж згадав про приїзд першої леді США у своєму вечірньому зверненні за 8 травня. Він підкреслив, що про відвідини Джил Байден не повідомляли заздалегідь цілеспрямовано. Це було необхідно з міркувань безпеки.

Я знаю, що пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці й українки зараз. І я вдячний їй за щиру підтримку наших людей,

– сказав президент України.

Звернення Володимира Зеленського за цей день: дивіться відео