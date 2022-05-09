Об этом 24 каналу сообщил политолог Николай Давыдюк. Он также добавил, что таким же важным был приезд спикеров норвежского и немецкого парламентов в Киев.

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Большая семерка также встретилась с украинскими лидерами, все это свидетельствует о том, что Запад и Украина смогли переиграть 9 мая Путина, продемонстрировав ему коллективную сплоченность,

– убежден Николай Давыдюк.

По мнению политолога, у Путина есть личные комплексы, а также замученное пропагандой населения, которое уже не понимает, что ему нужно, кроме чужой крови. Россияне не понимают, какое государство они строят и каким будет завтра.

Соответственно, из этих недоразумений и была написана путинская речь – ни о чем, пустая. Наверняка так выглядят бункерные крысы, люди, боящиеся собственной тени,

– утверждает Давыдюк.

Что не так со странами, которые заиграют с агрессором

Эксперт объясняет, что до Европы, то в частности ее бизнес-интересы очень просты – если сейчас не победить Россию и не взять остатки с нее на вооружение в борьбе против Китая, а такое в этом столетии еще вполне возможно, то россияне сами с ними объединятся.

Поэтому сегодня те страны, которые пытаются заработать на российской нефти, должны понять – скоро их просто может не стать, а интересы никто не учтет, добавляет Давыдюк.

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