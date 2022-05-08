Про це у соцмережах повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що така інформація надійшла йому з міста.

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Дату поміняли після візиту заступника голови уряду Росії

Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту заступника голови уряду Росії. Причину не повідомляють,

– зазначив Андрющенко.

Згодом, каже радник мера, окупанти обіцяють "святкові заходи". Мовиться про відкриття "Алеї пам'яті загиблим борцям з фашизмом в Україні" в районі Приморського парку. "Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "победобесіє" в Маріуполі", – завершив Андрющенко.

До міста приїжджав Марат Хуснуллін оглядати порт та "Азовмаш"

Зазначимо, за інформацією Андрющенка, у місто приїжджав заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін. Він разом з главою донецьких бойовиків Денисом Пушиліним оглядав морський порт та завод "Азовмаш".

Джерела кажуть: Хуснуллін оглядав те обладнання, яке можна вивезти до Росії. Насамперед мовиться про метал, який належить підприємствам Маріуполя. За даними Андрющенка, заступник голови уряду Росії залишився незадоволеним, адже відправка чере порт наразі неможлива.

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Раніше повідомляли, що "парад" в Маріуполі таки проведуть

Раніше повідомляли, що окупанти таки хочуть провести "парад" у знищеному Маріуполі. Мовляв, для цього вони організовують розбір завалів та прибирають з вулиць тіла, переважно це стосується центральних вулиць міста.

9 травня: які провокації може влаштувати Росія

В тимчасово окупованому Енергодарі у місцевих російські військові відбирають документи. Обіцяють видати їх 9 травня, аби створити штучне масове зібрання людей.

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Росі панічно хоче зробити Україні зло саме 8 – 9 травня, тому на провокації слід очікувати.

Саме через загрози з боку Росії мер Києва Віталій Кличко закликав столичних жителів не повертатись до Києва до 9 травня.

У Міністерстві внутрішніх справ очікують, що 9 травня на українські території активізуються російські диверсанти. У поліції готові до протидії ДРГ та кримінальним елементам.

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