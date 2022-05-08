Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
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Енергодар
В Енергодарі російські окупанти відбирають у місцевих документи та обіцяють повернути їх 9 травня – у сподіванні, що штучно створену чергу вдасться видати за парад та прокрутити на російських телеканалах.
У частині міста вже перекрили рух. Крім того, за словами Денісової, готуючися до урочистого заходу, загородили виїзди з дворів.
У Кам’янці-Дніпровській окупанти вдаються до примусу
Організації та підприємства змушують працівників не лише вийти на роботу, але й приєднатися до параду, який запланований на понеділок.
Мелітополь
Місцеві жителі помітили траншеї, вириті російськими солдатами в районі виїзду на Костянтинівку неподалік Мелітополя. А в самому Мелітополі з ранку 8 автоматників вишикувалися біля танка на Братському цвинтарі.
Навідалися озброєні загарбники до корпусів Таврійського агротехнологічного університету – перевіряли аудиторії, вікна яких виходять на центральний проспект міста,
– розповіла Денісова.
У нижній частині міста в районі вулиці Олександра Невського від ранку озброєні військові проводили обшуки, а на цвинтарі Нове жителі чули вибухи та постріли.
Активно продовжується пограбування промислових активів Мелітополя. Нещодавно окупанти вивезли всю продукцію та обладнання із заводу "Біол". А днями місцеві зняли на відео склади з награбованим майном, які залізницею везуть до Криму. Більшість вантажу становить листова оцинкована сталь у рулонах.
Ймовірні провокації на 8 – 9 травня в Україні: на що звернути увагу
- Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги протягом 8 – 9 травня.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав українців утриматись у ці дні від масових заходів, не нехтувати правилами безпеки під час тривоги та відмовитись від поїздок на природу.
- Речник Міноборони Олександр Мотузяник попросив українців бути обережними, оскільки існує ризик провокацій та обстрілів, які агресор назве "своєю перемогою".
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