Для окупантів дата 9 травня завжди була, так би мовити, "сакральною". Коли весь цивілізований світ вшановує пам'ять загиблих під час Другої світової, росіяни влаштовують "побєдобєсіє". Тому існує ризик провокацій та обстрілів, які агресор припіднесе як свою "перемогу", передає 24 канал.

Зауважте Через загрози провокацій у низці регіонів введуть довгу комендантську годину, – МВС

Попередження Міноборони

Речник Міноборони Олександр Мотузяник розповів, що 9 травня Росії потрібно досягти певних результатів. Агресор хоче показати картинку по телебаченню.

У відомстві зауважили, попри те, що війна триває кожен день, і атаки ворога не припиняються, 9 травня можуть бути нові провокації або обстріли. Українська армія напоготові, але й мирні жителі мають бути більш пильними.

Поради українцям

У Міністерстві внутрішніх справ озвучили поради для українців, як поводитись на вихідних перед 9 травня.

Від участі у масових заходах усім треба відмовитись. Не можна допускати скупчень людей. Також слід на потім відкласти традиційний пікнік на природі. Категорично заборонено відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Ці території ще не перевірили на замінування.

У ці дні СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та всі українські правоохоронці працюватимуть у посиленому спеціальному режимі.

Мери закликають людей поїхати за місто

Мери деяких міст просять жителів на вихідні залишатись вдома або, за змоги, виїхати.

Наприклад, з таким проханням звернувся міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Зауважимо, що 7 травня в Івано-Франківську – день міста, однак, звісно, цьогоріч святкувань не буде.

Мер Харкова Ігор Терехов теж закликав містян не йти до меморіалу Слави 9 травня. Він наголосив, що ворог може вгатити по ньому. Тим більше такі обстріли були й раніше.

Мер Конотопа Артем Семеніхін теж закликав жителів бути обережними. Він наполегливо просить утрималися від походів до меморіалу та покладання квітів. Крім того, чиновник не виключив навіть, що російська агентура може влаштувати й теракт, щоб потім звинуватити ЗСУ.

У Запоріжжі теж є загрози. Аби убезпечити людей, у місті ввели довгу комендантську годину. Вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня. Влада наголошує, що покидати домівки в цей час не можна.

Що саме агресор може утнути на 9 травня

У західних ЗМІ з'являється інформація про те, що Росія на 9 травня може оголосити загальну мобілізацію. Тобто припускають, що Путін в цей день офіційно оголосить війну Україні.

На окупованих територіях загарбники готують "парад". Зокрема, в Маріуполі, на Херсонщині та на Запоріжжі. Лунає ще один можливий сценарій – так зване "приєднання" до Росії квазіреспублік в окупованих Донецькій та Луганській областях.

Крім того, росіяни можуть активніше обстрілювати українські території. Зокрема райони, де мало б бути скупчення людей – у місцях біля монументів. Відтак у ці дні справді маємо бути особливо уважними та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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