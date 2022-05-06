Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує 24 канал. Він наголосив: війна продовжується, отож розслаблятись поки що рано.

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У кожному регіоні ухвалюватимуть окреме рішення

Денисенко зазначив: ризики в Україні пов'язані не лише з днем Перемоги, а й тим, що в багатьох областях протягом 7 – 9 травня йдуть вшанувати померлих на кладовища.

Кожен регіон ухвалюватиме окреме рішення – відповідно до оперативної обстановки. Цю інформацію надає розвідка, силовики, поліція, СБУ,

– пояснив Денисенко.

У МВС підтвердили: у низці регіонів може загостритись робота диверсійно-розвідувальних груп. Саме через загрозу провокацій у певних областях можуть ввести тривалу комендантську годину.

Правоохоронці просять поставитись до цього серйозно та з розумінням. Також людей закликають – у ці дні не варто робити масових заходів.

У Запоріжжі вже попередили про тривалу комендантську годину

Про довгу комендантську годину – з вечора 8 травня до ранку 10 травня – вже повідомила військова адміністрація Запоріжжя. У міській владі наголосили: за тим, як місцеві жителі дотримуватимуться правил, стежитимуть військові, правоохоронці, а також тероборонці.

В Івано-Франківську мер закликав залишатись вдома

В Івано-Франківську мер міста Руслан Марцінків теж попередив місцевих жителів про небезпеку. Він порадив іванофранківцям залишатись вдома або тимчасово виїхати з міста на цих вихідних.

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Що може запланувати Росія на 9 травня: коротко

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни хочуть влаштувати мітинг і запросити на нього ветеранів Другої світової війни. Особливої підготовки не спостерігають, тож можуть просто зняти відео для "картинки" пропагандистам.

На думку радника голови ОП Олексія Арестовича, росіяни хочуть саме до 9 травня встановити контроль над "Азовсталлю".

Тим часом Росія визнала, що не зможе влаштувати "парад" в окупованих Донецьку та Луганську. Мовляв, це – "не на часі".

Жахливо те, що в зруйнованому Маріуполі росіяни теж готують "парад" до 9 травня. Для цього вони прибирають тіла та руїни з центральних вулиць міста.

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