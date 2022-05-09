Так, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович назвал российского диктатора "до смерти испуганным человеком". Арестович считает, что судьба Путина будет ужасающей.

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Арестович о речи Путина на параде 9 мая

По его мнению, ключевой фразой Путина в его речи на параде стали слова "не допустить глобальной войны" .

Арестович говорит, что лидер Кремля – это старый, больной, до смерти испуганный человечек, конец которого уже совсем близок.

Путин – владелец империи, встретился наконец с Путиным, который таскал чемодан за сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасной,

– написал Арестович.

Обратите внимание! Ранее Арестович говорил, что желание россиян добить "Азов" – такой подарок Путину хотят преподнести на 9 мая.

О чем говорил Путин в выступлении на военном параде

На Красную площадь в России стащили остатки техники, чтобы продемонстрировать мнимую "мощь". Даже воздушная часть парада была отменена. Не обошлось и без речи президента России.

Глава Кремля традиционно начал свою речь с чепухи о "едином советском народе" и "исторических землях".

Жестокую войну в Украине и убийства гражданских он назвал "защитой людей Донбасса".

В больном воображении Путина россияне находятся на своей территории и "борются вместе с населением Донбасса". Похоже, агрессор "забыл" сказать, что использует мужчин украинского Донбасса как пушечное мясо.

По словам Путина, в параде якобы участвуют военные, прибывшие из Донецка и Луганска.

Войну в Украине, или, как он говорит "спецоперацию", агрессор объяснил традиционной пропагандой, не имеющей никакого подтверждения. Мол, НАТО "готовилось к наступлению", Киев говорил о "покупке" ядерного оружия и другом подобном вздоре.

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