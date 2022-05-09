Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно, – Джонсон

Про це прем'єр-міністр Великої Британії сказав у зверненні з нагоди перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У соціальних мережах Джонсона з'явився ролик про Україну.

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Він висловив підтримку українцям, які хоробро протистоять російській агресії та ні про що не просять, "окрім миру та свободи на своїй землі".

Джонсон наголосив, що інші країни також поділяють цінності українців та спільну боротьбу України проти путінського режиму.

Британський прем'єр звернув увагу, що Україна вже 75 день протистоїть агресії Росії. Зокрема, як наголосив Джонсон, українці відбили напад на Київ та зруйнували план Володимира Путіна.

Глава британського уряду заявив, що українці продемонстрували всьому світу, що ніщо не може подолати народ, який вирішив бути вільним.

Відео звернення Бориса Джонсона

Джонсон заявив, що Велика Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Він нагадав, що Британія допомагає Україні, надаючи зброю.

Щобільше, за його словами, після війни Велика Британія допоможе відбудувати Україну та захиститися від ймовірних агресії у майбутньому.

Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе. Україна буде вільна, і суверенна Україна воскресне знову,

– сказав Джонсон.

Британія надасть підтримку Україні

Британський уряд прийняв рішення надати Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. Це вдвічі перевищує попередні обіцянки Бориса Джонсона.

Також Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Москви.

Нові санкції призведуть до того, що загальна вартість товарів, які підпали під повні або часткові імпортно-експортні обмеження після 24 лютого, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів.

Окрім того, санкції торкнуться і Білорусі, з території якої Росія бомбардує українські міста.

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