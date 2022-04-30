Ответное сообщение Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере. Впоследствии информацию подтвердил и лидер Франции.
Контекст Макрон позвонил по телефону Зеленскому: пообещал больше поддержки Украине
О чем говорили Макрон и Зеленский
Зеленский подчеркнул, что во время разговора с главой Франции обсуждали, в частности, членство Украины в Евросоюзе.
Продолжил диалог с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе,
– говорится в сообщении.
Кроме того, президент выразил благодарность Макрону за гуманитарную помощь, готовность Франции лечить украинских воинов и сотрудничество в расследовании российских военных преступлений.
Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений России,
– подытожил Зеленский.
Впоследствии разговор прокомментировал и сам Макрон. Он рассказал о своем желании продолжать работу над защитой суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Франция предоставила Украине более 615 тонн техники.
Сотрудничество Зеленского и Макрона: последние новости
- После переизбрания на президентский пост Эммануэля Макрона Владимир Зеленский провел с ним частный разговор.
- Во время официального поздравления президент Украины призвал Макрона войти вместе в сильную Европу.
- В речи, приуроченной к победе, Макрон заявил, что война в Украине напоминает о том, что сейчас трагические времена.
- Зеленский же пригласил лидера Франции посетить территорию нашего государства, чтобы убедиться в зверствах россиян.
Макрон пообещал Украине поддержку: смотрите видео