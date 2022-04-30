Відповідне повідомлення Володимир Зеленський опублікував у своєму твітері. Згодом інформацію підтвердив і лідер Франції.

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Про що розмовляли Макрон та Зеленський

Зеленський наголосив, що під час розмови із очільником Франції обговорювали, зокрема членство України в Євросоюзі.

Продовжив діалог з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в Євросоюзі,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, президент України висловив вдячність Макрону за гуманітарну допомогу, готовність Франції лікувати українських воїнів та співпрацю у розслідуванні російських воєнних злочинів.

Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з допомоги у розслідуванні злочинів Росії,

– підсумував Зеленський.

Згодом розмову прокоментував і сам Макрон. Він розповів про своє бажання продовжувати роботу над захистом суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив, що Франція надала Україні понад 615 тонн техніки.

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