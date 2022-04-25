Макрон запевнив, що Франція має зробити чіткий вибір. Про це президент Франції розповів проти ночі 25 квітня на тлі Ейфелевої вежі.

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Макрон у промові згадав про Україну та "історичні часи"

Нам треба бути амбітними, ми маємо бути вимогливими до себе, тому що нам ще багато чого належить зробити, а війна в Україні нагадує нам, що ми переживаємо трагічні часи, і що голос Франції має бути почутим. Франція має зробити чіткий вибір,

– запевнив Макрон.

Також політик пояснив, що треба бути доброзичливими та ввічливими, адже у країні багато сумнівів та розбіжностей. Проте додав, що треба бути сильними і ніхто не залишиться на узбіччі.

Важливо! У своїй промові президент згадав, що багато людей голосували за нього не для того, щоби підтримати його ідеали, а тільки для блокування ультраправих. Макрон подякував їм та запевнив, що розуміє гнів й тих людей, які голосували за його конкурентку Марін Ле Пен.

"Нам належить разом працювати над цією єдністю, завдяки якій ми зможемо жити у Франції щасливіше. Прийдешні роки точно будуть не тихими, а історичними, і ми зможемо написати їх для нашого покоління", – доповнив президент Франції.

Також Еммануель Макрон запевнив, що ці роки не стануть продовженням 5-річного періоду його президентства, натомість будуть оновленням, щоб домогтися більшого.

Кожен з нас має взяти на себе зобов'язання. Це те, що робить французький народ цією єдиною силою, яку я люблю так глибоко, так сильно, і що я так пишаюся тим, що знову служу. Хай живе Франція!,

– підсумував Макрон.

До речі, вже підрахували 100% голосів. Згідно з результатами, Макрон здобув 58,55% голосів виборців, а його конкурентка Ле Пен – 41,45%.

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