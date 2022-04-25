Макрон заверил, что Франция должна сделать точный выбор. Об этом президент Франции рассказал на ночь 25 апреля на фоне Эйфелевой башни.

Макрон выигрывает президентские выборы во Франции – данные экзитполов

Макрон в речи упомянул об Украине и "исторических временах"

Нам нужно быть амбициозными, мы должны быть требовательными к себе, потому что нам еще многое предстоит сделать, а война в Украине напоминает нам, что мы переживаем трагические времена, и что голос Франции должен быть услышан. Франция должна сделать четкий выбор,

– заверил Макрон.

Также политик объяснил, что нужно быть дружелюбными и вежливыми, ведь в стране много сомнений и разногласий. Однако добавил, что нужно быть сильными, и никто не останется на обочине.

Важно! В своей речи президент вспомнил, что многие голосовали за него не для того, чтобы поддержать его идеалы, а только для блокирования ультраправых. Макрон поблагодарил их и заверил, что понимает гнев и тех людей, которые голосовали за его конкурентку Марин Ле Пен.

"Нам предстоит вместе работать над этим единством, благодаря которому мы сможем жить во Франции счастливее. Грядущие годы точно будут не тихими, а историческими, и мы сможем написать их для нашего поколения", – дополнил президент Франции.

Также Эммануэль Макрон заверил, что эти годы не станут продолжением 5-летнего периода его президентства, но будут обновлением, чтобы добиться большего.

Каждый из нас должен взять на себя обязательство. Это то, что делает французский народ этой единственной силой, которую я люблю так глубоко, так сильно, и что я так горжусь тем, что снова служу. Да здравствует Франция!,

– подытожил Макрон.

Кстати, уже подсчитали 100% голосов . Согласно результатам, Макрон получил 58,55% голосов избирателей, а его конкурент Ле Пен – 41,45%.

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