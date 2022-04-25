Макрон заверил, что Франция должна сделать точный выбор. Об этом президент Франции рассказал на ночь 25 апреля на фоне Эйфелевой башни.
Макрон выигрывает президентские выборы во Франции – данные экзитполов
Макрон в речи упомянул об Украине и "исторических временах"
Нам нужно быть амбициозными, мы должны быть требовательными к себе, потому что нам еще многое предстоит сделать, а война в Украине напоминает нам, что мы переживаем трагические времена, и что голос Франции должен быть услышан. Франция должна сделать четкий выбор,
– заверил Макрон.
Также политик объяснил, что нужно быть дружелюбными и вежливыми, ведь в стране много сомнений и разногласий. Однако добавил, что нужно быть сильными, и никто не останется на обочине.
"Нам предстоит вместе работать над этим единством, благодаря которому мы сможем жить во Франции счастливее. Грядущие годы точно будут не тихими, а историческими, и мы сможем написать их для нашего поколения", – дополнил президент Франции.
Также Эммануэль Макрон заверил, что эти годы не станут продолжением 5-летнего периода его президентства, но будут обновлением, чтобы добиться большего.
Каждый из нас должен взять на себя обязательство. Это то, что делает французский народ этой единственной силой, которую я люблю так глубоко, так сильно, и что я так горжусь тем, что снова служу. Да здравствует Франция!,
– подытожил Макрон.
Кстати, уже подсчитали 100% голосов . Согласно результатам, Макрон получил 58,55% голосов избирателей, а его конкурент Ле Пен – 41,45%.
Смотрите также – Макрон хочет походить на Зеленского, – Тизенгаузен: видео