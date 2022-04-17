На думку Зеленського, останні висловлювання президента Франції щодо війни в Україні є намаганням закликати Росію до діалогу. Втім Верховний Головнокомандувач України переконаний, що якщо Макрон приїде з візитом на територію нашої держави, то сам все побачить і зрозуміє.

До теми Макрон заявив, що термін "геноцид" щодо війни призвів би до "словесної ескалації"

Зеленський чекає на візит Макрона в Україну

Володимир Зеленський розповів, що цього тижня мав телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Він пояснив французькому президенту, що хоче, аби той зрозумів, що зараз в Україні – не війна, а ніщо інше, як геноцид.

Я запросив його приїхати (Макрона в Україну – ред. 24 канал), коли у нього буде така можливість. Він приїде та побачить все, і я впевнений, що зрозуміє, (що Росія чинить геноцид українців – ред. 24 канал),

– підкреслив Зеленський.

Зверніть увагу – Наслідки ракетного удару росіян по Києву: дивіться відео