Слово "геноцид" має значення, заявив Макрон. Його мають кваліфікувати юристи, а не політики.

До речі Зеленський хоче якнайшвидше обговорити з Макроном його заяву про "братні народи"

Політик вважає, що держави, які говорять про геноцид українців, повинні за міжнародними конвенціями втрутитися. За його слова, таке втручання, перетворить їх на воюючі союзи.

Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю,

– сказав Макрон.

Він додав, що кожен повинен знати, як зберегти розум, а "словесна ескалація" нібито не допомагає Україні.