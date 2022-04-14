Слово "геноцид" имеет значение, заявил Макрон. Его должны квалифицировать юристы, а не политики.

Кстати Зеленский хочет как можно быстрее обсудить с Макроном его заявление о "братских народах"

Политик считает, что государства, говорящие о геноциде украинцев, должны по международным конвенциям вмешаться. По его словам, такое вмешательство превратит их в воюющие союзы.

Это то, чего люди хотят? Я так не считаю,

– сказал Макрон.

Он добавил, что каждый должен знать, как сохранить разум, а "словесная эскалация" якобы не помогает Украине.

Что этому предшествовало

Накануне Макрон заявил, что не будет называть зверства россиян на Украине геноцидом. Президент признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления. Однако при этом сказал, что украинцы и россияне якобы братья.

В МИДе объяснили политику, что "братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа.

Зеленский собирается поговорить с Макроном по поводу таких заявлений.

Может заинтересовать – Байден пообещал Зеленскому мощное оружие на миллиард долларов: