Макрон отметил, что нужно соблюдать осторожность с таким термином как "геноцид". Он не спешит давать это правдивое определение зверствам российских оккупантов, сообщает 24 кана

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Зеленский хочет пообщаться с Макроном по поводу "братских народов"

Президент Франции считает, что народы России и Украины – братья. По словам Зеленского, он пока лично не слышал этого заявления.

Мы не теряем никаких деталей. Такие вещи для нас очень болезненны. Поэтому я обязательно сделаю все, чтобы обсудить с ним (Макроном – 24 канал) именно этот вопрос,

– заметил президент.