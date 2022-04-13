Миф о "братьях" начал рушиться еще в 2014 году

Отказ называть убийства "геноцидом" откровенно разочаровывает. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает 24 канал.

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Он подчеркнул, что миф о "братстве" между украинцами и россиянами начал разрушаться в 2014 году. Тогда так называемые "братья" пришли "защищать" русскоязычных людей, а за 8 лет убили 14 тысяч украинцев.

Когда же российские ракеты прилетели 24 февраля в Украину, миф окончательно разрушился.

"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги,

– подчеркнул Николенко.

Представитель МИД подчеркнул, что нет ни моральных, ни реальных оснований говорить о "братских" связях российского и украинского народов.

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