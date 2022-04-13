Також Макрон зазначив, що потрібно бути обережним з таким терміном як "геноцид". Він не поспішає давати це правдиве визначення звірствам російських окупантів, повідомляє 24 канал.

До теми Макрон відмовився називати геноцидом дії Росії, а росіяни та українці для нього – брати

Зеленський хоче поспілкуватися з Макроном щодо "братніх народів"

Президент Франції вважає, що народи Росії та України – брати. За словами Зеленського, він поки особисто не чув цієї заяви.

Ми не втрачаємо жодної деталі. Такі речі для нас дуже болючі. Тому я обов'язково зроблю все, щоб обговорити з ним (Макроном – 24 канал) саме це питання,

– зауважив президент.

Зеленський підсумував, що ця розмова обов'язково відбудеться – якщо не сьогодні, то завтра, коли президент Франції знайде час.

Зауважте! На заяву Макрона доволі жорстко відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що "братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу.

До теми – брифінг президентів Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії: