Про це розповів прессекретар українського лідера Сергій Никифоров в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За словами Никифорова, Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах. Більше подробиць речник президента не розкрив.

Перемога Макрона на виборах президента

Емманюель Макрон здобув перемогу у другому турі президентських виборів. За результатами підрахунку 97% бюлетенів він набрав 57,4% голосів, тоді як лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен – 42,6%.

Після своєї перемоги на президентських виборах Макрон виголосив переможну промову. У ній президент Франції заявив, що війна в Україні нагадує про те, що зараз трагічні часи.

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