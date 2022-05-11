Венгрия отказывается от полного эмбарго на российскую нефть

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, другой вариант эмбарго нанесет огромный ущерб Венгрии, поскольку полностью разрушит энергетическую безопасность.

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Мы дали понять Европейской комиссии, что мы можем проголосовать за это предложение, только если Брюссель также предложит решение проблемы, возникшей из-за эмбарго,

– сказал Сийярто.

Глава МИД заявил, что Венгрия ожидала предложения от Европейской комиссии не только для конверсии нефтеперерабатывающих заводов на 100 миллионов долларов и увеличения мощности нефтепровода в Венгрию через Хорватию на 100 миллионов долларов, но и для будущего венгерской экономики. Для этого необходима программа модернизации структуры энергоснабжения Венгрии на несколько миллиардов евро.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия не имеет приемлемых решений, которые помогли бы снизить ущерб от эмбарго для Венгрии. Поэтому правительство Венгрии займет позицию, что трубопроводная нефть должна быть исключением из этого эмбарго.

Отношение Венгрии к шестому пакету санкций против России

Европейский Союз уже ввел 5 пакетов санкций против России из-за войны против Украины. Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6-го пакета санкций против России. Однако чтобы он вступил в силу, их должны поддержать все страны Европейского Союза.

Наибольшее сопротивление нефтяному эмбарго, находящемуся в шестом пакете санкций, оказывает Венгрия. Тамошний президент и по совместительству друг Путина сказал, что они будут "исторической ошибкой". По его мнению, ни Венгрия, ни ЕС не готовы отказаться от российских энергоносителей.

В ЕС готовы идти на уступки и дают время Венгрии на введение эмбарго до конца 2024 г. (другие страны должны отказаться от российской нефти до 2023 г.), но Орбана не устраивают и такие условия.

Чтобы его уговорить, с визитом лично прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но, как видим, этого не произошло. Сосед Украины и дальше ведет себя никчемно и подыгрывает российским оккупантам.

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