Европейский Союз пока ввел пять пакетов санкций против России из-за войны войны против Украины. При этом он был принят еще 8 апреля 2022 года. С тех пор много говорилось о шестом пакете санкций, который должен включать эмбарго на поставку российской нефти. Ведь доходы от ее продажи составляют немалую сумму, которая наполняет российский бюджет, и эти деньги тратятся на войну против Украины.

Важно Шестой пакет санкций против России будет рассмотрен 16 мая на уровне министров стран ЕС, – Боррель

Но прийти к консенсусу европейским странам пока не удается. Против введения эмбарго на поставку российской нефти выступает Венгрия. Тамошний премьер Виктор Орбан является достаточно приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину. Кроме того, у Будапешта есть немало других споров с руководством ЕС, но свое решение дать согласие на запрет на российскую нефть в стране объясняют значительной зависимостью от поставок российских энергоресурсов.

В Евросоюзе были готовы пойти на значительные уступки Венгрии в этом вопросе. Как и Словакии. Обе страны действительно немало зависят от поставок российского ископаемого топлива. Поэтому им давали время до конца 2024 года для введения эмбарго. Чехии, например, до июня 2024 года. А вот остальные страны – до конца 2022 года.

Но даже это не заставило венгерскую власть согласиться на это. Там и дальше утверждают, что отказ от российской нефти будет для их экономики "ядерным ударом". И уверяют, что им нужно больше времени.

Деньги в обмен на договоренности

В Брюсселе рассматривают возможность выделить дополнительное финансирование для Венгрии в обмен на поддержку эмбарго на поставку российской нефти. Это планируется сделать в рамках энергетической стратегии под названием REPowerEU. Она направлена на постепенное прекращение зависимости блока от российского ископаемого топлива.

Спор Венгрии и ЕС за деньги

Следует отметить, что в Европейском Союзе запущена процедура уменьшения финансирования Венгрии. Причина – коррупция в стране. После прихода к власти Виктора Орбана, там была зафиксирована значительная консолидация власти в руках премьера и его партии "Фидес", а средства от ЕС попадали на счета приближенных к Орбану людей.

Однако в ЕС уверяют, что дискуссия о дополнительном финансировании для Венгрии никак не связана с сокращением расходов для страны из-за нарушения верховенства права. И в ходе переговоров эти вопросы не поднимались.

Пока неизвестно, приняла ли Венгрия новое предложение от ЕС. Шестой пакет санкций против России обсудят министры иностранных дел стран на совместной встрече.

Будет ли в шестой пакет санкций включено эмбарго на поставку российской нефти – неизвестно. Издание Financial Times сообщает, что этот вопрос был исключен из санкционного перечня. При этом что сделали это не только из-за позиции Венгрии, но и Греции и Мальты.