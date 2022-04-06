Европейская комиссия разработала специальный механизм, который призван сократить миллионные выплаты ЕС странам, где, по его выводам, нарушения законности ставят под угрозу бюджет блока. И первой из-за этого пострадает Венгрия. Все из-за консолидации власти премьер-министром Виктором Орбаном и его партией "Фидес".

В то же время Венгрия – член НАТО и ЕС, и нужна нам для принятия решений в этих организациях, – Кулеба

В течение нескольких лет разные институции ЕС тщетно пытались принимать существующие меры, чтобы унять Венгрию. Комиссия неоднократно привлекала Венгрию к Суду ЕС из-за ее противоречивых действий, но Орбан продолжал консолидировать власть. В 2018 году страна даже могла потерять право голоса – соответствующую процедуру инициировал Европейский парламент. Но тогда не удалось довести дело до конца.

Какие есть претензии к Венгрии

Международные эксперты отмечают, что после прихода к власти Виктора Орбана в 2010 году, в Венгрии произошла постепенная узурпация власти. Это все привело к коррупции и обогащению членов семьи и приближенных к Орбану лиц за счет средств, выделяемых Евросоюзом.

Орбан ввел новую конституцию и изменил избирательную систему. Благодаря этому в 2022 году его партия "Фидес" при неравных условиях выиграла парламентские выборы. Поэтому Орбан в четвертый раз будет избран на должность премьер-министра. Кроме того, "Фидес" за время его правления распространила свое влияние на судебную систему, государственные СМИ и систему образования. И даже добралась до главного прокурора.

В то же время в Венгрии процветала коррупция на высоком уровне, члены семьи и близкие друзья Орбана стали одними из самых богатых людей в Венгрии.

От падения до авторитаризма страну спасали договоры Евросоюза.

Новый механизм наказания

Еще в конце 2020 года многие страны ЕС жаловались, что правительства, нарушающие демократические нормы, злоупотребляют средствами налогоплательщиков ЕС. Поэтому был разработан новый механизм, который позволит блоку уменьшить финансирование ЕС для стран-членов, где нарушения верховенства права влияют или могут повлиять на бюджет ЕС "достаточно прямым образом".

Но в связи с политическим соглашением, достигнутым между лидерами ЕС, Комиссия согласилась отложить развертывание новой власти до тех пор, пока Венгрия и Польша не обжалуют законность нового механизма в Суде ЕС. В конце концов, в феврале 2022 года суд дал этому механизму юридический "зеленый свет", но Комиссия решила подождать до завершения выборов в Венгрии.

Когда могут наказать Венгрию

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее команда сообщила Венгрии о своем решении во вторник, 5 апреля, после того, как просмотрела ответы Будапешта на неофициальное письмо, который Комиссия отправила в ноябре прошлого года с просьбой предоставить информацию о ее беспокойстве относительно верховенства права.

После того, как Комиссия официально начнет процесс, ожидается длительное общение с Будапештом. Тогда Совет ЕС, в состав которого входят представители от каждой страны, окончательно решит, уменьшать ли выплаты для Венгрии. Для принятия любого сокращения финансирования требуется "квалифицированное большинство", то есть по крайней мере 55 процентов стран ЕС, представляющих по меньшей мере 65 процентов населения блока.