Європейська комісія розробила спеціальний механізм, який покликаний скоротити мільйонні виплати ЄС країнам, де, за його висновками, порушення законності ставлять під загрозу бюджет блоку. І першою через це постраждає Угорщина. Все через консолідацію влади прем'єрміністром Віктором Орбаном та його партією "Фідес".

Водночас Угорщина – член НАТО та ЄС, і потрібна нам для ухвалення рішень у цих організаціях, – Кулеба

Протягом кількох років різні інституції ЄС марно намагалися вживати існуючих заходів, аби вгамувати Угорщину. Комісія неодноразово притягувала Угорщину до Суду ЄС через її суперечливі дії, але Орбан продовжував консолідувати владу. У 2018 році країна навіть могла втратити право голосу – відповідну процедуру ініціював Європейський парламент. Але тоді не вдалося довести справу до кінця.

Які є претензії до Угорщини

Міжнародні експерти відзначають, шо після приходу до влади Віктора Обрана у 2010 році, в Угорщині відбулася поступова узурпація влади. Це все призвело до корупції та збагачення членів родини та наближених до Орбана осіб за рахунок коштів, які виділялися Євросоюзом.

Орбан запровадив нову конституцію та змінив виборчу систему. Завдяки цьому в 2022 році його партія "Фідес" за нерівних умов виграла парламентські вибори. Відтак Орбан вчетверте буде обраний на посаду прем'єрміністра. Окрім того, "Фідес" за час його правління поширила свій вплив на судову систему, державні ЗМІ та систему освіти. І навіть дісталася до головного прокурора.

Водночас в Угорщині процвітала корупція на високому рівні, члени сім’ї та близькі друзі Орбана стали одними з найбагатших людей в Угорщині.

Від падіння до авторитаризму країну рятували договори Євросоюзу.

Новий механізм покарання

Ще наприкінці 2020 року чимало країн ЄС скаржилися, що уряди, які порушують демократичні норми, зловживають коштами платників податків ЄС. Відтак було розроблено новий механізм, який дозволить блоку зменшити фінансування ЄС для країн-членів, де порушення верховенства права впливають або можуть вплинути на бюджет ЄС "досить прямим чином".

Але згідно з політичною угодою, досягнутою між лідерами ЄС, Комісія погодилася відкласти розгортання нової влади до тих пір, поки Угорщина та Польща не оскаржать законність нового механізму в Суді ЄС. Зрештою, у лютому 2022 року суд дав цьому механізму юридичне "зелене світло", але Комісія вирішила почекати до завершення виборів в Угорщині.

Коли можуть покарати Угорщину

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що її команда повідомила Угорщину про своє рішення у вівторок, 5 квітня, після того, як переглянула відповіді Будапешта на неофіційний лист, який Комісія надіслала в листопаді минулого року з проханням надати інформацію про її занепокоєння щодо верховенства права.

Після того, як Комісія офіційно розпочне процес, очікується тривале спілкування з Будапештом. Тоді Рада ЄС, до складу якої входять представники від кожної країни, остаточно вирішить, чи зменшувати виплати для Угорщини. Для ухвалення будь-якого скорочення фінансування потрібна "кваліфікована більшість", тобто принаймні 55 відсотків країн ЄС, які представляють щонайменше 65 відсотків населення блоку.