3 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Обрана. Объявляя о своей победе, венгерский политик заявил, что ему пришлось бороться и против украинского президента Владимира Зеленского. Такие слова вызвали удивление как у украинского МИД, так и самого Зеленского.

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При чем Зеленский во время общения с журналистами заявил, что перед Орбаном встанет выбор или остается с Европой как страна ЕС, или с Россией.

"Я лично считаю, что этот момент выбора наступит скорее рано, чем поздно. Мы должны уважать Венгрию как государство, которое является нашим соседом. Но мы должны понимать, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его политическая сила, которая выиграла парламентские выборы – она имеет очень тесные связи с Российской Федерацией", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В качестве примера украинский дипломат привел тот факт, что российский диктатор Владимир Путин был едва ли не первый, кто поздравил Орбана и его партию с победой на выборах.

Именно членство в ЕС и НАТО делает Венгрию важной для Украины. Ведь решение в этих организациях принимается коллегиально.

"Это сосед, это член НАТО и ЕС. И он нам нужен для принятия тех решений, которые разрабатываются сейчас в тех организациях для содействия Украине и для защиты европейской безопасности в целом", – отметил Дмитрий Кулеба.

Стоит добавить, что уже 6 апреля в Брюсселе состоится заседание НАТО, на котором могут одобрить поставки новой партии оружия для Украины.