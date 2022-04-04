Орбан по-прежнему не скрывал своей привязанности к Путину. Теперь венгерский политик еще и заявил, что его переизбрание "дает сигнал" не только ЕС, но и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Орбан назвал Зеленского "оппонентом"

В своем выступлении вечером 3 апреля Виктор Орбан заявил, что будет помнить эту победу до конца своей жизни, ведь его партии пришлось "противостоять ряду оппонентов".

Нам пришлось бороться против огромного количества оппонентов: местного левого крыла, международного левого крыла со всех сторон, бюрократов из Брюсселя, против всех денег и институтов империи Сороса, международных мейнстримных медиа, а также украинского президента,

– заявил Орбан.

Напомним, что венгерский политик якобы и поддержал некоторые санкции Евросоюза против России, однако заявил, что эмбарго импорта российских нефти и газа невозможно.

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