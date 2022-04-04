Победа партии Орбана известна по предварительным результатам. Об этом стало известно вечером 3 апреля – после проведения выборов.
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Партия Орбана побеждает на выборах в Венгрии
Подсчет 23% голосов по национальному партийному списку показал, что партия "Фидес" набрала 58% голосов против 30,4% у шестипартийного альянса оппозиционных партий,
– говорится в сообщении.
Известно, что Фидес лидирует в 88 округах против 18 в оппозиции, набрав 50,5% голосов в округах.
Кстати, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет вводить санкции против России. Решение объяснил тем, что будут тяжелые экономические последствия для его страны.
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