Перемога партії Орбана наразі відома за попередніми результатами. Про стало відомо ввечері 3 квітня – після проведення виборів.

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Партія Орбана перемагає на виборах в Угорщині

Підрахунок 23% голосів за національним партійним списком показав, що партія "Фідес" набрала 58% голосів проти 30,4% у шестипартійного альянсу опозиційних партій,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що "Фідес" лідирує в 88 округах, натомість опозиція тільки у 18. Партія Орбана набрала там 50,5% голосів.

До речі, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не запроваджуватиме санкції проти Росії. Рішення пояснив тим, що будуть важкі економічні наслідки для його країни.

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