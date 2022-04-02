Мовиться про санкції на енергетичну галузь. Орбан наляканий економічними труднощами через це.

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Якщо ми введемо санкції на імпорт енергоресурсів і Росія зупинить роботу газопроводів, в Угорщині стане не просто холодніше, температура не впаде на один або два градуси, а вся країна закриється,

– сказав він.

Орбан переконує, що тоді доведеться закрити підприємства, і багато людей втратить роботу.

Ви маєте знати, що Угорщина також не дозволяє постачати зброю Україні через свою територію: дивіться відео