Що сталося

Лідер угорської опозиції Петер Маркі-Зай взяв участь в акції-співчутті українцям, які загинули у Маріуполі від російських снарядів. Коли акцію підтримав Володимир Зеленський, той відповів йому твітом про те, що мріє зустрітися на березі Дунаю та обговорити майбутнє в ЄС, а також мирного співіснування наших народів.

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Реакція Сійярто

Вибори у Угорщині відбудуться 3 квітня, тод проросійська влада Угорщини намагається не лише догодити Кремлю, а й зберегти свої позиції.

Петер Сійярто, який очолює МЗС Угорщини, обурився діями Маркі-Зая. Він навіть заявив, що якщо владу отримають "ліві", то Угорщина підтримає санкції, та відмовиться від російського газу та дозволить постачати Україні зброю. Схоже на те, що Сійярто дивиться російське телебачення і не здогадується, що так робить весь цивілізований світ.

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