Під час єдиного телемарафону Веніславський зауважив, що ми вже маємо сумний досвід Будапештського меморандуму.

Детальніше Україна на переговорах передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки

Що означають юридичні зобов'язання

Будапештський меморандум називається "про гарантії безпеки", але жодних юридичних зобов'язань від сторін, які гарантували нашу безпеку й підписали меморандум, він не містить. Тож будь-які нові міжнародні угоди повинні чітко це враховувати.

Будь-які нові міжнародні угоди, а це має бути міжнародна багатостороння угода про гарантії безпеки України, має ґрунтуватися на конкретних юридичних зобов'язаннях усіх країн-учасниць, підписантів оцього міжнародного договору. Тобто мають бути не просто якісь декларації, а конкретні зобов'язання,

– розповів Веніславський.

До прикладу, що буде робити Британія чи США, якщо Україні буде хтось погрожувати. Коли Росія декілька місяців перед повномасштабним наступом погрожувала Україні та стягувала війська, жодна країна, яка була гарантом будапештського меморандуму не вжила дій для того, щоб якось унеможливити цю загрозу. Попри те, що погроза силою є прямим порушенням статуту ООН.

Тобто має бути прописаний алгоритм дій на будь-які порушення міжнародного права: погроза силою, скупчення військ поруч з кордоном тощо. На кожну погрозу та загрозу повинен бути алгоритм дій від гарантів.

До теми – Як потенційно мають діяти нові гарантії для України: дивіться відео