Во время единственного телемарафона Вениславский отметил, что у нас уже есть печальный опыт Будапештского меморандума.

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Что означают юридические обязательства

Будапештский меморандум называется "о гарантиях безопасности", но никаких юридических обязательств от сторон, гарантировавших нашу безопасность и подписавших меморандум, он не содержит. Поэтому любые новые международные соглашения должны это учитывать.

Любые новые международные соглашения, а это должно быть международное многостороннее соглашение о гарантиях безопасности Украины, должно основываться на конкретных юридических обязательствах всех стран-участниц, подписавших этот международный договор. То есть должны быть не просто какие-то декларации, а конкретные обязательства,

– рассказал Вениславский.

К примеру, что будет делать Британия или США, если Украине кто-нибудь будет угрожать. Когда Россия несколько месяцев перед полномасштабным наступлением угрожала Украине и стягивала войска, ни одна страна, которая была гарантом будапештского меморандума, не предприняла действий, чтобы как-то предотвратить эту угрозу. Несмотря на то, что угроза является прямым нарушением устава ООН.

То есть, должен быть прописанный алгоритм действий на любые нарушения международного права: угроза силой, скопление войск рядом с границей и т.д. На каждую угрозу должен быть алгоритм действий гарантов.

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