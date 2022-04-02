Речь идет о санкциях на энергетическую отрасль. Орбан напуган экономическими трудностями из-за этого.

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Если мы введем санкции на импорт энергоресурсов и Россия остановит работу газопроводов, в Венгрии станет не просто холоднее, температура не упадет на один или два градуса, а вся страна закроется,

– сказал он.

Орбан убеждает, что тогда придется закрыть предприятия, и многие люди потеряют работу.

Вы должны знать, что Венгрия также не позволяет поставлять оружие Украине через свою территорию: смотрите видео