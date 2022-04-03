Глава держави зауважив, що прем'єр Угорщини, вочевидь, не надто розуміє, що відбувається. І не лише в Україні, а й в Європі.

До теми Минув ще один з днів, які неухильно наближають нас до миру, – Зеленський звернувся до українців

За його словами, Україна не побачила від Будапешту жодних дій, які допомогли б зупинити війну.

Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До Прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру,

– зауважив Зеленський.

Як зауважив президент, уся Європа намагається зупинити війну та повернути мир. Але Угорщина стоїть осторонь.

Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства.

Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так? Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс.

Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?,

– поставив риторичне питання президент України.

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