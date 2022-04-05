Как отметил Владимир Зеленский, Венгрия не была союзником Украины. Более того, заигрывания Виктора Орбана с Россией не принесут ему пользы, ведь венгры – европейцы, передает 24 канал.

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Орбан слишком сильно боится влияния России

Владимир Зеленский отметил, что пытался всячески наладить отношения с Виктором Орбаном, он ему звонил, предлагал встречу. Но, добавил президент, премьер-министр Венгрии боится влияния России. И все это понимают.

Он боится влияния России на его государство. В то же время граждане Венгрии выходили на площади в Будапеште. Мы видели десятки тысяч людей. И мне понятно, как они относятся к украинцам. Уверен, что положительно,

– добавил Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что официально в Венгрии у Украины союзника не было. И то, что Виктор Орбан стал премьер-министром страны, не защитит его. Мол, ему придется выбирать между Россией и Европой, ведь Венгрия – часть ЕС.

Он может продолжать заигрывать (с Россией – 24 канал). Ему нужны дешевые энергоресурсы. Долго это не будет. В то же время я не вижу, что он может сделать. Он блокировал вступление Украины в НАТО? Он и будет блокировать. Но не только от него это зависит. Я бы сказал, что от него в отношении НАТО не все зависело точно,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также добавил, что Венгрия может быть одной из трех стран Евросоюза, которая будет блокировать вступление нашего государства в него. Но, по мнению президента, Орбан не будет это делать, ведь это будет свидетельствовать о полной и открытой поддержке России.

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