Як зазначив Володимир Зеленський, Угорщина не була союзником України. Ба більше, загравання Віктора Орбана з Росією не принесуть йому користі, адже угорці – європейці, передає 24 канал.

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Орбан надто сильно боїться впливу Росії

Володимир Зеленський зазначив, що намагався всіляко налагодити відносини з Віктором Орбаном, Він йому телефонував, пропонував зустріч. Але, додав президент, прем'єр-міністр Угорщини боїться впливу Росії. І всі це розуміють.

Він боїться впливу Росії на його державу. Цей вплив є. Водночас громадяни Угорщини виходили на площі в Будапешті. Ми бачили десятки тисяч людей. І мені зрозуміло, як вони ставляться до українців. Упевнений, що позитивно,

– додав Зеленський.

Разом з тим він зазначив, що офіційно в Угорщині в України союзника не було. І те, що Віктор Орбан став прем'єр-міністром країни, не захистить його. Мовляв, йому доведеться обирати між Росією та Європою, адже Угорщина – частина ЄС.

Він може продовжувати загравати (з Росією – 24 канал). Йому потрібні дешеві енергоресурси. Довго це не буде. Водночас я не бачу, що він може зробити. Він блокував вступ України до НАТО? Він і буде блокувати. Але не тільки від нього це залежить. Я б сказав, що від нього щодо НАТО не все залежало точно,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський також додав, що Угорщина може бути однією з трьох країн Євросоюзу, яка блокуватиме вступ нашої держави до нього. Але, на думку президента, Орбан не наважуватиметься це робити, адже це свідчитиме про повну та відкриту підтримку Росії.

Тим часом Штайнмайер визнав, що помилявся з Північним потоком-2 – дивіться відео: