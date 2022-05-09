Европейский Союз активно работает над шестым пакетом санкций против России. В частности, в нем говорится и о нефтяном эмбарго для агрессора.

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Позиция Венгрии

Как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его страна не будет менять свою позицию по эмбарго нефти из России. Европа всячески пытается убедить Венгрию в необходимости такого шага, но безрезультатно.

Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению,

– прокомментировал решение Венгрии Сийярто.

Он заявил, что санкции, которые предлагает Еврокомиссия для сдерживания России, станут бомбой для экономики Венгрии и заставят забыть о стабильности энергоснабжения. Две трети нефти, используемой венграми, имеют российское происхождение.

Ранее Венгрия заявляла о том, что для того, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, ей нужно 5 лет. Санкции, которые предусматривает Еврокомиссия, позволяют Венгрии, Словакии и Чехии покупать российскую нефть еще 2 года.

Санкции против России: последние новости

Санкции наших партнеров наносят тяжелые удары не только российской экономике, но и военной машине. Два крупных танковых завода оккупантов приостановили свою деятельность из-за нехватки запчастей.

Великобритания объявила о новых санкциях против России и Беларуси. Новый пакет ограничений направлен на торговлю, поэтому вскоре россияне ощутят новый удар за нападение на Украину.

Россияне ищут все возможные пути обхода санкций, ведь из-за их разрушительного действия их экономика долго не проживет. Для этого оккупанты ищут третьи страны, которые согласятся на сотрудничество.

В скором времени к санкциям против России присоединится еще одна страна. Черногория, где к власти пришли проевропейские политики, заявила о готовности приобщиться ко всем ограничениям против агрессора, которые ввел ЕС.

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