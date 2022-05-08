В Вашингтоне отметили, что 8 мая лидеры G7, в том числе и Джо Байден, провели переговоры с Владимиром Зеленским. "Большая семерка" подтвердила общую приверженность Украине – как на поле боя, так и за столом переговоров.
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Санкции уже наносят ущерб российской экономике, – Белый дом
Наши беспрецедентные санкции уже наносят огромный ущерб российской экономике, а наш экспортный контроль заблокировал доступ России к критически важным технологиям и цепочкам поставок, которые ей необходимы для поддержания своих военных амбиций,
– объяснили в администрации Джо Байдена.
В США уверены, что война, развязанная Владимиром Путиным, уничтожит все экономические достижения Украины за последние 15 лет.
Два крупных танковых завода в России приостановили работу
Уже недостаточно иностранных комплектующих предприятиям оборонного комплекса. Так, два крупных танковых завода России – корпорация "Уралвагонзавод" и Челябинский тракторный завод приостановили работу.
Около 1000 компаний частного сектора вышли из России. Также, по предварительной информации, уехали из страны и более 200 тысяч россиян. Многие эмигранты – высококвалифицированные специалисты.
Какие новые санкции приняли США и партнеры против России
- Ограничение на российские энергоресурсы. Прежде всего, речь идет об эмбарго на российскую нефть.
- Санкции против российских банков, критически важные для российской финансовой системы.
- Вашингтон вводит дополнительные ограничения по промышленности России – деревообрабатывающей, производства двигателей, бульдозеров и других промышленных коммерческих товаров.
- Вещание "Первого канала", "Россия 1" и НТВ оказалось под запретом. Эти медиа – наиболее популярные в России и наиболее связанные с Кремлем.
- Визовые ограничения против множества российских и белорусских чиновников. Речь идет о 2600 человек. В список попали руководители российских банков.
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