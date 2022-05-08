У Вашингтоні зазначили, що 8 травня лідери G7, серед яких і Джо Байден, провели перемовини з Володимиром Зеленським. "Велика сімка" підтвердила спільну відданість Україні – як на полі бою, так і за столом переговорів.
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Санкції вже завдають шкоди російській економіці, – Білий дім
Наші безпрецедентні санкції вже завдають величезної шкоди російській економіці, а наш експортний контроль заблокував доступ Росії до критично важливих технологій і ланцюжків поставок, які їй необхідні для підтримки своїх військових амбіцій,
– пояснили в адміністрації Джо Байдена.
В США впевнені, що війна, яку розв'язав Володимир Путін, знищить всі економічні досягнення України за останні 15 років.
Два великі танкові заводи в Росії призупинили роботу
Вже не вистачає іноземних комплектуючих підприємствам оборонного комплексу. Так, два великі танкові заводи Росії – корпорація "Уралвагонзавод" і Челябінський тракторний завод призупинили роботу.
Майже 1000 компаній приватного сектору вийшли з Росії. Також, за попередньою інформацією, виїхали з країни і понад 200 000 росіян. Багато з емігрантів – висококваліфіковані фахівці.
Які нові санкції ухвалили США та партнери проти Росії
- Обмеження на російські енергоресурси. Передусім мовиться про ембарго на російську нафту.
- Санкції проти російських банків, які критично важливі для російської фінансової системи.
- Вашингтон запроваджує додаткові обмеження щодо промисловості Росії – деревообробної, виробництва двигунів, бульдозерів та низки інших промислових комерційних товарів.
- Мовлення "Первого канала", "Россия 1" та НТВ опинилось під забороною. Ці медіа – найбільш популярні в Росії та найбільше пов'язані з Кремлем.
- Візові обмеження проти великої кількості російських та білоруських чиновників. Мовиться про 2600 осіб. У перелік потрапили керівники російських банків.
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