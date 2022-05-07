Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что соответствующий приказ выпустило министерство промышленности и торговли России.

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Игнорирование запретов

По словам Ермака, документ, принятый в стране-агрессоре, направлен игнорировать запрет правообладателей на экспорт в Россию товаров, предназначенных для продажи на рынках других стран.

Как обьяснил глава Офиса Президента, например, если определенную партию авто Tesla компания отправила на продажу в Казахстан (или в любую другую страну), то их реализация в России запрещена. В таком случае продажи этих автомобилей будут считаться нарушением прав правообладателя.

Согласно новому документу, ввоз товаров, рассчитанных на продажу на другом рынке, без согласия правообладателя, теперь не будет признаваться нарушением его прав в России. Кремль будет просто игнорировать запреты третьих стран,

– отметил Ермак.

Дополнительные санкции

Глава Офиса Президента отметил, что так в Кремле хотят обойти санкции. В то же время через другие государства наполнить российский рынок товарами покинувших его компаний из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Мы будем предлагать нашим союзникам блокировать этот кейс с помощью инструмента санкций", – заверил Ермак.

Санкции против России: последние новости

Великобритания 4 мая ввела очередные санкции против страны-агрессора. России объявили о 63 новых ограничениях. В частности, запрет на поездки и замораживание активов российских пропагандистов.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель 5 мая заявил, что страны ЕС почти пришли к согласию в вопросе нового пакета санкций против России. Напомним, что новые ограничения содержат отключение Сбербанка и еще 2 банков от системы SWIFT, а также запрет на покупку нефти у страны-агрессора.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил 5 мая, что сейчас они активно ищут способ, как конфисковать и передать Украине замороженные российские активы. Он также подчеркнул, что юридический уровень этого вопроса достаточно сложен.

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