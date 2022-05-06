Соответствующую информацию издание опубликовало со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Об этом он заявил 5 мая – на 71-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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ЕС почти согласовали 6 пакет санкций против России
Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать предложенный блоком новый пакет санкций против России, включая нефтяное эмбарго,
– говорится в сообщении.
Жозеп Боррель объяснил, что надеется, что страны достигнут соглашения.
"Они почти добились этого. И это соглашение нам нужно, потому что мы должны еще больше усиливать наше экономическое и финансовое давление на Россию", – заверил верховный представитель ЕС по внешней политике.
Коротко о 6 пакете санкций против России
- 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС представляют шестой пакет санкции против России. Речь прежде всего об отключении "Сбербанка" и еще 2 банков от системы SWIFT, а также запрете на импорт российской нефти.
- 3 мая СМИ писали, что ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть. Венгрию и Словакию не будут заставлять. Первая страна часто выступает на стороне России, вторая же – на 95% зависима от российской нефти и не имеет выхода к морским портам.
- Опять же, по предварительным данным, от сырой нефти ЕС планирует отказаться в течение 6 месяцев, а от нефтепродуктов – до конца 2022 года. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объясняла, что Путин должен заплатить цену, высокую цену за свою жестокую агрессию.
- Кроме этого, санкции будут введены против российских военных руководителей, причастных к военным преступлениям, в частности в Буче.
- По данным прессы, под ограничения попадет также патриарх Кирилл, являющийся главой русской православной церкви и "благословивший" российские войска на войну. Также РПЦ расселяет в своих монастырях и приютах принудительно переселенных из Украины граждан.
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