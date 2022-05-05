В России пытаются преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, возникшую из-за международных санкций. Однако российские чиновники своими действиями только усиливают эффект санкций.
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Об этом известно из письма от имени АО "Тюменский аккумуляторный завод" к "заместителю руководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям" Сергею Собянину.
Письмо / Фото Главное управление разведки МО Украины
В нем пишут, что санкции, которые ЕС и США ввели против России, усложнили их работу. Так как некоторые материалы и запчасти они закупали за границей.
Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков… Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций,
– отметили в письме.
Известно, что они говорят о тотальной некомпетентности государственного регулятора. Из-за смены производство не может получить достаточно сырья для продолжения работы. Кроме того, разрушили систему утилизации опасных отходов, поэтому организаторы схемы "загадят кислотой большие территории".
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