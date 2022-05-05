В России пытаются преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, возникшую из-за международных санкций. Однако российские чиновники своими действиями только усиливают эффект санкций.

Важно Сотрудники ВПК оккупанта жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения

Об этом известно из письма от имени АО "Тюменский аккумуляторный завод" к "заместителю руководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям" Сергею Собянину.



Письмо / Фото Главное управление разведки МО Украины

В нем пишут, что санкции, которые ЕС и США ввели против России, усложнили их работу. Так как некоторые материалы и запчасти они закупали за границей.

Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков… Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций,

– отметили в письме.

Известно, что они говорят о тотальной некомпетентности государственного регулятора. Из-за смены производство не может получить достаточно сырья для продолжения работы. Кроме того, разрушили систему утилизации опасных отходов, поэтому организаторы схемы "загадят кислотой большие территории".

Последняя информация от разведки

Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову. Возможный успех вооруженных сил России приведет ко "второму фронту" на Юго-Западном направлении.

Россия начала войну против Украины, назвав ее "спецоперацией", столкнувшись с сопротивлением украинской армии, российские захватчики только и думают о том, когда это все закончится.

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В Кремле планировали до 9 мая захватить Донецкую и Луганскую области, но это не удается. Поэтому в этот день в России планируют объявить открытую мобилизацию.

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