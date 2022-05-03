Российская армия 24 февраля 2022 года вторглась на территорию Украины, начав новый этап войны против нашего государства. Российские пропагандисты убеждали своих граждан, что они "за три дня возьмут Киев". Следовательно, и военные надеялись, что это для них будет легкой задачей, как это было с оккупацией Крыма. Тогда россияне воспользовались проблемами в Украине после Революции Достоинства и захватили полуостров. С оккупацией Донбасса так не удалось, поэтому там 8 лет шли боевые действия.

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Но после первых потерь в войне против Украины, энтузиазма у российских оккупантов стало гораздо меньше. Следовательно, там начали искать информацию, когда то, что они назвали "специальной военной операцией", закончится. Ведь не все, кто в то время находился на территории Украины, могли вернуться домой живыми.

Россияне пытались одержать хоть какую-нибудь победу до 9 мая, когда на России праздник "победобесия". Но и здесь потерпели неудачу. Мариуполь так и не удалось полностью захватить. А продвижение на Донбассе почти остановлено. До Одессы им тоже не добраться. Поэтому они занимаются разграблением оккупированных территорий Юга и Востока.

Учитывая, что война затягивается, среди военных все сильнее возникает вопрос, когда это все закончится. По данным украинской разведки, оккупантам обещают, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года. Что будет после этого – пока неизвестно.

Сколько будет длиться война?

Правда, российское руководство и до этого неоднократно заявляло, что "все идет согласно предопределенному заранее плану", а также что "потерь нет", но как показала реальность, все немного не так, как озвучивают российские пропагандисты – оккупанты потерпели немало поражений, захват Киева и Харькова не удался. Потери же по состоянию на 3 мая за 69 дней войны перевалили за 24 тысячи военных убитыми.

Кроме того, есть вероятность, что окончание спецоперации не будет означать прекращение боевых действий. Ведь российский диктатор Владимир Путин может просто объявить войну Украине. И провести всеобщую мобилизацию в России. Хотя он к этому может прибегнуть и гораздо раньше. Украинская разведка не исключает вероятности, что это произойдет еще 9 мая.

В то же время Путин может объявить об аннексии Донбасса 11 мая, – источники

В Украине однозначно заявили, что окончанием войны видят только капитуляцию России. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Европе тоже заявили, что не будут снимать санкции с России, пока не будет подписано мирное соглашение. При этом в Германии уже заявили, что это очевидно не будет соглашение на условиях России.