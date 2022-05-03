В то же время, заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ни разу публично ни Министерство обороны, ни Генштаб или Вооруженные Силы Украины не заявляли о том, что войны не будет.
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Война закончится, когда Украина вернет все территории
Напротив, мы всегда говорили, что рассматриваем все сценарии и готовимся к этим сценариям. А поскольку война с 2014 года не завершалась, и не было видно перспектив относительно того, что Россия вернет территории и остановится, то война для нас продолжается до тех пор, пока мы не вернем все свои территории.
– сказала Маляр.
Поэтому, по ее словам, было понятно, что продолжающаяся с 2014 года война уже заходит в тупик, и в дальнейшем все может пойти по любому сценарию.
Бремя для Путина
И для Путина это – обуза, которая стала не просто замороженной, а безысходной. Очевидно, события начали развиваться более активно. И вооруженные силы готовились к этому,
– добавила заместитель министра обороны.
Все были готовы к вторжению России
Маляр рассказала о том, что для ВСУ было организовано очень много учений, а о тех, которые можно было говорить, руководство страны рассказывало публично.
На 2022 год у нас запланировано 26 международных учений. На территории Украины постоянно находились представители войск НАТО. Мы постоянно готовились,
– сказала она.
Это помогло ВСУ так мощно и долго бороться с врагом, защищать страну и не давать российским войскам продвинуться вглубь территории. Эта мощная борьба, свидетельствующая о том, что украинские защитники были готовы.
Но другое дело в том, что у нас не равные силы. Мы вынуждены это признавать, потому что это очевидные вещи. У врага преимущество и по количеству личного состава, и по вооружению,
– добавила она.
Классической логики войны нет
По словам Маляр, давать какие-либо прогнозы и говорить о логических просчетах в этой войне сложно. Ведь захватывая территории враг должен сохранить социальную инфраструктуру – оставить административные здания, больницы, школы, садики, чтобы потом ими и пользоваться. Однако Россия просто равняет украинские города с землей города, что говорит о том, что никакой классической логики войны сейчас нет.
Нельзя было посеять панику и хаос
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины и военные готовились к защите от вторжения России и начали оценивать риск войны как реальный еще в ноябре 2021 года.
Однако руководство государства не могло открыто заявить об этом гражданам, так как начался бы хаос, основанный на тактике России.
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