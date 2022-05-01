Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять российским захватчикам и крушить их силы с помощью разнообразной техники. На этот раз в Минобороны обнародовали фотореактивные системы залпового огня "Град", которые зрелищно стреляют по вражеским группировкам.

Важно Оккупанты ведут наступление на Изюмском направлении, успехи нашей ПВО: основное за 67 день войны

Боевые машины "Град" могут попасть по вражеским войскам с расстояния 42 километра. Эти артмашины могут поразить как личный состав россиян, так и вражескую бронетехнику.

Украинские "Грады" в действии / Фото ВСУ

Ведомство показало фотографии украинских "Градов" в действии – мощные выстрелы, защищающие нашу землю, запечатлели в фотографиях.

Боги войны дают хорошую взбучку рашистским войскам с помощью РСЗО "Град". Продолжаем уничтожать и выгонять врага из нашей земли!

– написали в Минобороны.

Украинские "Грады" в действии / Фото ВСУ

Украинские "Грады" в действии / Фото ВСУ

Потери врага увеличиваются

По состоянию на 30 апреля россияне потеряли более 23 тысяч личного состава.

Потери российских танков уже перевалили за тысячу – за 66 дней войны оккупанты потеряли 1080 единиц техники.

Потери реактивных систем залпового огня, в том числе и "Градов", у россиян 147 единиц.

Читайте также: Новые мощные потери врага за 30 апреля