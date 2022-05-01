Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять российским захватчикам и крушить их силы с помощью разнообразной техники. На этот раз в Минобороны обнародовали фотореактивные системы залпового огня "Град", которые зрелищно стреляют по вражеским группировкам.
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Боевые машины "Град" могут попасть по вражеским войскам с расстояния 42 километра. Эти артмашины могут поразить как личный состав россиян, так и вражескую бронетехнику.
Украинские "Грады" в действии / Фото ВСУ
Ведомство показало фотографии украинских "Градов" в действии – мощные выстрелы, защищающие нашу землю, запечатлели в фотографиях.
Боги войны дают хорошую взбучку рашистским войскам с помощью РСЗО "Град". Продолжаем уничтожать и выгонять врага из нашей земли!
– написали в Минобороны.
Украинские "Грады" в действии / Фото ВСУ
Украинские "Грады" в действии / Фото ВСУ
Потери врага увеличиваются
- По состоянию на 30 апреля россияне потеряли более 23 тысяч личного состава.
- Потери российских танков уже перевалили за тысячу – за 66 дней войны оккупанты потеряли 1080 единиц техники.
- Потери реактивных систем залпового огня, в том числе и "Градов", у россиян 147 единиц.
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