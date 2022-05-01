Збройні сили України продовжують героїчно протистояти російським загарбникам та трощити їхні сили за допомогою різноманітної техніки. Цього разу в Міноборони оприлюднили світлини реактивних систем залпового вогню "Град", які видовищно стріляють по ворожих угрупованнях.
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Бойові машини "Град" можуть поцілити по ворожих військах з відстані 42 кілометри. Ці артмашини можуть уразити як особовий склад росіян, так і ворожу бронетехніку.
Українські "Гради" в дії / Фото ЗСУ
Відомство показало фотографії українських "Градів" у дії – потужні постріли, які захищають нашу землю, закарбували у світлинах.
Боги війни дають добрячого прочухана рашистським військам за допомогою РСЗВ "Град". Продовжуємо нищити та виганяти ворога з нашої землі!
– написали в Міноборони.
Українські "Гради" в дії / Фото ЗСУ
Українські "Гради" в дії / Фото ЗСУ
Втрати ворога збільшуються
- Станом на 30 квітня росіяни втратили понад 23 тисячі особового складу.
- Втрати російських танків вже перевалили за тисячу – за 66 днів війни окупанти втратили 1080 одиниць техніки.
- Втрати реактивних систем залпового вогню, в тому числі і "Градів" у росіян 147 одиниць.
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