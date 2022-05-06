Відповідну інформацію видання оприлюднило з посиланням на слова верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля. Про це він заявив 5 травня – на 71 день війни, яку Росія почала проти України.
Читайте також Дії російських чиновників лише посилюють ефект міжнародних санкцій, – розвідка
ЄС майже узгодили 6 пакет санкцій проти Росії
Країни Європейського Союзу "майже готові" узгодити запропонований блоком новий пакет санкцій проти Росії, включаючи нафтове ембарго,
– мовиться у повідомленні.
Жозеп Боррель пояснив, що сподівається на те, що країни досягнуть угоди.
"Вони майже досягли цього. І ця угода нам потрібна, тому що ми повинні ще більше посилювати наш економічний і фінансовий тиск на Росію", – запевнив верховний представник ЄС із зовнішньої політики.
Коротко про 6 пакет санкцій проти Росії
- 4 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄС представляють шостий пакет санкції проти Росії. Мовиться передусім про відключення "Сбербанку" та ще 2 банків від системи SWIFT, а також заборону на імпорт російської нафти.
- 3 травня ЗМІ писали, що ЄС планує запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщину і Словаччину не змушуватимуть. Перша країна часто виступає на стороні Росії, натомість друга – на 95% залежна від російської нафти та не має виходу до морських портів.
- Знову ж таки, за попередніми даними ЗМІ, від сирої нафти ЄС планує відмовитися протягом 6 місяців, а від нафтопродуктів – до кінця 2022 року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснювала, що Путін повинен заплатити ціну, високу ціну за свою жорстоку агресію.
- Окрім цього, санкції запровадять проти російських військових керівників, причетних до воєнних злочинів, зокрема у Бучі.
- За даними преси, під обмеження потрапить також патріарх Кирило, який є главою російської православної церкви та "благословив" російські війська на війну. Також РПЦ розселяє у своїх монастирях та притулках примусово переселених з України громадян.
До теми – для Європи санкції проти Росії дуже болючі, – Пендзин: дивіться відео